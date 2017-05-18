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Сейм сегодня, 18 мая, принял закон, предусматривающий более высокие требования по знанию государственного языка для иностранцев, покупающих сельскохозяйственные земли.

Ранее президент Раймонд Вейонис передал законопроект на повторное рассмотрение в Сейм, указав на противоречивые нормы.

Закон предусматривает, что иностранцы должны владеть госязыком в степени 2 уровня В. Ранее было установлено требование владеть латышским в степени 1 уровня А и на государственном языке рассказать о планах дальнейшего использования земли в сельском хозяйстве, а также ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Ранее было решено, что презентация плана использования земли на муниципальной комиссии относится ко всем сделкам, теперь комиссии могут требовать этого только в случае необходимости. Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.