Усилены требования по владению латышским при покупке сельскохозяйственной земли (5)
Сейм сегодня, 18 мая, принял закон, предусматривающий более высокие требования по знанию государственного языка для иностранцев, покупающих сельскохозяйственные земли.
Ранее президент Раймонд Вейонис передал законопроект на повторное рассмотрение в Сейм, указав на противоречивые нормы.
Закон предусматривает, что иностранцы должны владеть госязыком в степени 2 уровня В. Ранее было установлено требование владеть латышским в степени 1 уровня А и на государственном языке рассказать о планах дальнейшего использования земли в сельском хозяйстве, а также ответить на вопросы муниципальной комиссии.
Ранее было решено, что презентация плана использования земли на муниципальной комиссии относится ко всем сделкам, теперь комиссии могут требовать этого только в случае необходимости. Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.