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Фото/Facebook/Bezvests.lv

На страничке волонтерской организации по поиску пропавших людей Bezvests.lv в социальной сети Facebook появилось новое объявление. На этот раз добровольцы просят помощи в поисках пропавшего три недели назад в лесу под Тукумсом мужчины.

"21 мая 2017 года Bezvests.lv проводит поисковое мероприятие в Семской волости (за Тукумсом). Просим присоединиться всех неравнодушных, желающих помочь искать человека в лесу.

Сбор в 10:00 на месте, точку сбора укажем позднее. Искать будем пропавшего без вести Романа Морозова, который пропал в волости Семес 21 день назад. С просьбой о помощи 29 апреля обратились его близкие, сначала сын, затем знакомый, а потом и бывшая жена с другими родственниками.

Информация о пропавшем: 55-летний Роман МОРОЗОВ вышел из своего дома в Семской волости 27 апреля 2017 года и до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал. Единственная ниточка - письмо, оставленное Романом близким - сын пропавшего нашел его в квартире отца. В письме говорится, что Роман отправляется в "другие охотничьи угодья".

Поскольку Морозов заядлый рыболов, семья поначалу надеялась, что он отправился на поиски новых мест для своей рыбалки. В то, что мужчина намеренно решил покинуть свой дом, близкие верить не хотели. Но по прошествии столь долгого времени предполагают самое худшее. Последний раз пропавшего видели 27 апреля идущим из Семской волости в сторону Энгуре.

ПРИМЕТЫ: рост 182 см, худощавого телосложения. Возможно, был одет в зеленую куртку, и зеленые короткие сапоги, был без кепки, на фото с усами, но со слов родственников, в последнее время Роман усы не носил. Всех, кто решит участвовать в поисках вместе с добровольцами Bezvests.lv, просим быть в резиновых сапогах, поскольку лес болотистый, и в любой другой обуви легко можно промочить ноги.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию 112 или в Bezvests.lv - 22 084 084".