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За последние года Рига стала намного более русским городом, а русскоязычные жители, которые наполняют столицу Латвии, не являются европейцами. Об этом в программе "DELFI TV с Янисом Домбурсом" заявил режиссер театра и кино Виестурс Кайришс.

"Рига стала намного более русской. Я сужу по себе, когда иду через Старую Ригу - это какое-то гетто туризма. Местным, в отличие от столицы Эстонии, в Риге делать нечего", - считает Кайришс.

Он также раскритиковал мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот принимает активное участие в мероприятиях 9 мая.

"Это уже какой-то путинский голубь мира. Мне кажется, самая ужасная проблема Латвии и Европы заключается в том, что мы не можем произвести европейски ориентированных русских. Не получается и не получается", - сказал Кайришс.

Ранее Кайришс заявил, что для более быстрого сплочения латвийского общества ему необходимо убрать из своего лексикона выражение "русскоязычное население", заменив его "латышом русского происхождения".