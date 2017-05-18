Режиссер: нам так и не удалось произвести в Латвии европейских русских (+ОПРОС) (21)

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Общество | 18 мая 2017 года, 17:00

За последние года Рига стала намного более русским городом, а русскоязычные жители, которые наполняют столицу Латвии, не являются европейцами. Об этом в программе "DELFI TV с Янисом Домбурсом" заявил режиссер театра и кино Виестурс Кайришс.

"Рига стала намного более русской. Я сужу по себе, когда иду через Старую Ригу - это какое-то гетто туризма. Местным, в отличие от столицы Эстонии, в Риге делать нечего", - считает Кайришс.

Он также раскритиковал мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот принимает активное участие в мероприятиях 9 мая.

"Это уже какой-то путинский голубь мира. Мне кажется, самая ужасная проблема Латвии и Европы заключается в том, что мы не можем произвести европейски ориентированных русских. Не получается и не получается", - сказал Кайришс.

Ранее Кайришс заявил, что для более быстрого сплочения латвийского общества ему необходимо убрать из своего лексикона выражение "русскоязычное население", заменив его "латышом русского происхождения".

Комментарии 21
театр латышской драмы1 час назад
Жаль, что нам так и не удалось произвести европейских латышей. По-прежнему, житель хутора доминирует...
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Театр русской драмы2 часа назад
Как же он ставил КОРОЛЬ ЛИР у нас? Тошнило, наверно, каждый день от актеров и зрителей.
От гонорара не тошнило?
3
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Анастасия 2 часа назад
Там от Короля Лира ничего не осталось. Голожопый спектакль.
2
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