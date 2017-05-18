Полиция расследует утечку тем сочинения на госэкзамене по латышскому
К расследованию утечки тем сочинения на централизованном экзамене по латышскому языку подключилась Государственная полиция.
Как сообщили в Государственном центре содержания образования (ГЦСО), для выяснения источников утечки начато сотрудничество с полицией.
В случае утечки тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку в круг подозреваемых входят учебные заведения, управления образования, самоуправления и сам ГЦСО, а в случае утечки резервных тем - учебные заведения.
Расследование не повлияет на результаты экзаменов, заверил ГЦСО.
Как сообщалось, 16 мая ГЦСО получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку в 12-х классах.
Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.
Позднее стало известно, что 16 мая произошла также утечка резервных тем сочинения на экзамене.