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К расследованию утечки тем сочинения на централизованном экзамене по латышскому языку подключилась Государственная полиция.

Как сообщили в Государственном центре содержания образования (ГЦСО), для выяснения источников утечки начато сотрудничество с полицией.

В случае утечки тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку в круг подозреваемых входят учебные заведения, управления образования, самоуправления и сам ГЦСО, а в случае утечки резервных тем - учебные заведения.

Расследование не повлияет на результаты экзаменов, заверил ГЦСО.

Как сообщалось, 16 мая ГЦСО получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку в 12-х классах.

Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.

Позднее стало известно, что 16 мая произошла также утечка резервных тем сочинения на экзамене.