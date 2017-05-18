Центральный вокзал Риги после эвакуации возобновил работу (1)
Общество | 18 мая 2017 года, 22:08
Центральный железнодорожный вокзал Риги возобновил свою работу. Движение электричек восстановлено. Актуальную информацию можно получить по телефону 80001181.
Как сообщалось, по техническим причинам сегодня вечером закрыты Центральный железнодорожный вокзал Риги и торговый центр Origo. Как сообщили в Государственной полиции, из здания эвакуированы люди.
Предприятие Pasažieru vilciens сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют от и до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.
шо?!... опять?!..
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