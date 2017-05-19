Общество |

Межведомственный координационный центр (МКЦ) в 2016 году выплатил пяти работникам премии на сумму 5867 евро за выполнение дополнительных обязанностей, хотя они полностью или частично совпадают с их должностными обязанностями. Об этом заявил по итогам ревизии в МКЦ Государственный контроль.

Кроме того, как указывает Госконтроль, сотрудники, которым были выплачены премии, не соблюдали правила внутреннего распорядка МКЦ и не подали руководителю по итогам работы список дополнительных обязанностей, которые они выполняли.

В связи с этим Госконтроль рекомендовал МКЦ совершенствовать процедуры внутреннего контроля, чтобы устранить риск выплат за работу, которая уже входит в перечень должностных обязанностей работников.

Как сообщалось, Государственный контроль обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений. Об этом сегодня заявила руководитель Госконтроля Элита Круминя по итогам ревизий в госучреждениях за 2016 год.

Процесс начисления доплат по большей части является формальным и не вызывает уверенности в том, что он основан на оценке вклада работника в достижение целей учреждения, заявила Круминя. Были даже случаи, когда доплаты начислялись за работу, идентичную выполнению основных служебных обязанностей.

Нередко доплаты работникам начислялись на том основании, что работник "качественно выполнил порученное задание", "ответственно относится к ресурсам", "проявляет интерес к работе", "выполняет работу в срок", "выполняет работу в соответствующем объеме", "обладает хорошими навыками работы с компьютером" и т. п.

Госконтроль просит Генпрокуратуру дать оценку начислению премий и доплат в агентстве Рижского университета им. Страдиньша "Институт безопасности труда и здоровья среды", находящемся в подчинении Министерства экономики Латвийском агентстве инвестиций и развития, Министерстве образования и науки, в образовательном учреждении социальной коррекции "Наукшены" и Латвийском национальном художественном музее.

Как сообщалось, в ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам. Госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро. Как отметила Круминя, в госучреждениях выявлено много нарушений, но в Генпрокуратуру Госконтроль обращается только по поводу наиболее тяжелых случаев.