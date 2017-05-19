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В субботу, 20 мая, во второй раз состоится "Ночной заезд по улице Бривибас", в котором может принять участие каждый желающий прокатиться на роликовых коньках, скутере или роликовой доске от торгового парка Alfa до Дворца культуры ВЭФ и обратно. На сайте riga.lv продолжается регистрация участников, в настоящее время заявки подало более 3000 человек.

Старт намечен на 23.00, но участников и посетителей мероприятия ждут уже с 21.00 около торгового парка Alfa, где пройдут различные мероприятия. Рижане и гости столицы смогут посмотреть на показательные выступления вместе с Нилом Янсонсом, размяться под руководством тренеров, работающих на проекте “Sporto Rīga”, услышать подбадривающую речь перед стартом. По окончании заезда состоится концерт и церемония награждения в различных номинациях.

Зарегистрироваться на ночной заезд можно и 19 мая в магазине Sportland, расположенном в торговом парке Alfa, с 15.00 до 20.00, а также 20 мая - с 16.00 до 21.00.

По марштуру движения (протяженность дистанции составляет 5000 метров) будут размещены музыкальные пункты, чтобы поездка проходила веселей. Во время заезда не будут контролироваться ни время, ни скорость, таким образом подчеркивая, что улица дружественна всем. В том числе и тем, у кого нет своих роликовых коньков – они смогут взять их в аренду на месте старта.

Взять в аренду можно будет и шлемы, наколенники, налокотники, роликовые доски, самокаты и лонгборды. Плата за аренду коньков, лонгбордов и самокатов составит 7 евро, шлемов – 3 евро, наколенников/налокотников – 2 евро.

Однако следует считаться с тем, что количество инвентаря может быть ограниченным. Выдача номеров участникам начнется с 16.00 около торгового парка Alfa. В это же время откроются пункты аренды инвентаря.

Участников мероприятия призывают не забывать о мерах безопасности и надевать шлемы, наколенники и налокотники, к тому же участники моложе 18 лет должны это делать в обязательном порядке.

Во время заезда с 21.30 до 2.00 будет закрыто движение по ул. Бривибас на участке от торгового парка Alfa до перекрестка улиц Бривибас и Ропажу. Общественный транспорт на указаннных улицах будет курсировать до 22.40.

В течение всего дня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне ул. Маза Бикерниеку на участке и в направлении от ул. Бикерниеку до ул. Бривибас.

Водителей призывают своевременно планировать свои маршруты передвижения, используя объездные пути по улице Ропажу и другим улицам, а также с пониманием отнестись к необходимым ограничениям движения.

Фото Riga.lv