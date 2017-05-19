Больница им. Страдиня на 4 дня откажется от кесарева сечения (31)

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Общество | 19 мая 2017 года, 08:46

Университетской клинической больнице имени П.Страдиня в июне, на четыре дня, возможно, придется отказаться от операций кесарево сечение и других запланированных дополнительных медицинских услуг по родам.

В связи с тем, что медсестры и акушерки отказываются бесплатно работать сверхурочно, в больнице нет возможности организовать непрерывный график дежурств на целый месяц. Об этом сообщает передача PANORĀMA телеканала LTV.

Таким образом, акушерки больницы Страдиня в июне будут отрабатывать только положенные по закону 168 часов. В результате в расписании дежурств на июнь появляются четыре дня, когда в больнице не будет ни одной медсестры.

Как рассказала одна из акушерок больницы Линда Матере, график ее дежурств сейчас строится по системе "сутки через сутки". Она добавила, что нехватку медсестер-анестезистов в больнице ощущают все.

"Недавно был случай, когда пациентке требовалось срочное кесарево сечение, а ей пришлось его ждать два часа. К счастью, мама и малыш живы", - вспоминает Матере.

Тем не менее, она отмечает, что родильное отделение всегда получает помощь быстрее всех. Но если все медсестры задействованы в других операциях, приходится все равно ждать. Особенно это чувствуется в ночное время.

"Кроме того, акушерки Рижского родильного дома получают более высокую заработную плату, несмотря на то, что государственный тариф за роды в обеих больницах одинаковый", - отметила она.

Председатель правления больницы Страдиня Илзе Крейцберга объясняет, что ставка акушерок в больнице выше ставки медсестер, но первые все равно уходят. На оплату двойной ставки в больнице средств нет.

Напомним, что совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

В свою очередь, Сейм разработал законопроект о постепенном отказе от сверхурочной работы медиков.

Комментарии 31
Viorika Kirdejeva1 час назад
Все всегда возмущаются....
В интернете , под постами.... между собой.....
Но никто НЕ выходит бастовать против нашего "любимого" правительства.
Во Франции , в Греции, в Испании , в Италии люди сразу объединяются и возмущаются все хором под окнами правительства!
А нас нас ездят, как хотят. Потому что никто не выходит на улицы города .
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eiroskeptiki.lv40 минут назад
Если кесарево сеченин планируемое, то можно и подождать. А если женщина не может разродиться сама, и от быстроты операции зависит жизнь и матери, и ребёнка?
У меня ребёнок задохнулся бы, если б не кесарево!
У него уже сердцебиение падало! Минуты решали. Слава Богу, успели!
Прочитала, вспомнила все - и слёзы на глазах.

ФАШИСТЫ, ЧТО Ж ВЫ ТВОРИТЕ!
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Maksims Samsonovs34 минуты назад
Да срать все медики хотели на гиппократа. Это алчные уроды которые выбирают медицину как перспективно хороший заработок. Все и во всем мире, а не только в Латвии...
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