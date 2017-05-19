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Университетской клинической больнице имени П.Страдиня в июне, на четыре дня, возможно, придется отказаться от операций кесарево сечение и других запланированных дополнительных медицинских услуг по родам.

В связи с тем, что медсестры и акушерки отказываются бесплатно работать сверхурочно, в больнице нет возможности организовать непрерывный график дежурств на целый месяц. Об этом сообщает передача PANORĀMA телеканала LTV.

Таким образом, акушерки больницы Страдиня в июне будут отрабатывать только положенные по закону 168 часов. В результате в расписании дежурств на июнь появляются четыре дня, когда в больнице не будет ни одной медсестры.

Как рассказала одна из акушерок больницы Линда Матере, график ее дежурств сейчас строится по системе "сутки через сутки". Она добавила, что нехватку медсестер-анестезистов в больнице ощущают все.

"Недавно был случай, когда пациентке требовалось срочное кесарево сечение, а ей пришлось его ждать два часа. К счастью, мама и малыш живы", - вспоминает Матере.

Тем не менее, она отмечает, что родильное отделение всегда получает помощь быстрее всех. Но если все медсестры задействованы в других операциях, приходится все равно ждать. Особенно это чувствуется в ночное время.

"Кроме того, акушерки Рижского родильного дома получают более высокую заработную плату, несмотря на то, что государственный тариф за роды в обеих больницах одинаковый", - отметила она.

Председатель правления больницы Страдиня Илзе Крейцберга объясняет, что ставка акушерок в больнице выше ставки медсестер, но первые все равно уходят. На оплату двойной ставки в больнице средств нет.

Напомним, что совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

В свою очередь, Сейм разработал законопроект о постепенном отказе от сверхурочной работы медиков.