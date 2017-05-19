Вейонис: реформы в здравоохранении должны быть реализованы (1)
Общество | 19 мая 2017 года, 09:50
Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что до сих пор не проанализировано насколько целесообразно расходуется имеющееся финансирование в сфере здравоохранения. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.
Он признал, что медицина в последние годы не получала всех необходимых средств.
"На мой взгляд, по любому количеству денег должна быть ясность о том, как их использовать", - сказал Вейонис.
Президент также подчеркнул, что реформы в здравоохранении и образовании обязательно должны быть реализованы.
Как сообщалось, 9 мая правительство утвердило основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы, но по отдельным вопросам, в том числе о финансировании здравоохранения, решение будет принято позже.
Как ободрать народ-решения все приняты сразу,как финансировать что-то-решения будут приняты позже.,когда почти все перемрут,чтобы выделить поменьше.Цинично,однако.
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