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Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что до сих пор не проанализировано насколько целесообразно расходуется имеющееся финансирование в сфере здравоохранения. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Он признал, что медицина в последние годы не получала всех необходимых средств.

"На мой взгляд, по любому количеству денег должна быть ясность о том, как их использовать", - сказал Вейонис.

Президент также подчеркнул, что реформы в здравоохранении и образовании обязательно должны быть реализованы.

Как сообщалось, 9 мая правительство утвердило основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы, но по отдельным вопросам, в том числе о финансировании здравоохранения, решение будет принято позже.