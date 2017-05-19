Президент Латвии недоволен "обезглавленным" KNAB (6)

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Общество | 19 мая 2017 года, 10:28

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что ненормальным является то, когда у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) так долго нет руководителя. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

"Длительное отсутствие руководителя парализует работу любого учреждения. С точки зрения общества очень важно, чтобы KNAB работало эффективно", - подчеркнул президент.

На вопрос о том, не приведет ли данная ситуация к ликвидации бюро, Вейонис ответил, что вряд ли кто-то захочет этот орган ликвидировать. Президент напомнил, что в настоящее время продолжается оценка кандидатов на пост начальника KNAB.

Как сообщалось, заявки на конкурс на должность начальника бюро подали девять кандидатов. Их имена не разглашаются. Очередное заседание конкурсной комиссии по оценке кандидатов состоится 25 мая

Комментарии 6
Ахмед4 часа назад
Давно живем без руководителя этой славной конторы. Ничего- не умерли, и ничего не случилось. Может ее совсем прикрыть (типа для улучшения экологии)
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Закрыть на фиг!3 часа назад
За 10 лет, ничего не сделали, только внутренние склоки, за место поближе к кофейнику и растрата народных денег, на содержание этого балагана.
В идеале, ещё и бесцельно потраченные деньги, надо потребовать вернуть.
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несмотря4 часа назад
на отсутствие руководителя работникам КНАБа за самоотверженную подготовку к конференции выплатили премии, так что руководитель там не нужен, впрочем и как сам КНАБ
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