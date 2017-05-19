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Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что ненормальным является то, когда у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) так долго нет руководителя. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

"Длительное отсутствие руководителя парализует работу любого учреждения. С точки зрения общества очень важно, чтобы KNAB работало эффективно", - подчеркнул президент.

На вопрос о том, не приведет ли данная ситуация к ликвидации бюро, Вейонис ответил, что вряд ли кто-то захочет этот орган ликвидировать. Президент напомнил, что в настоящее время продолжается оценка кандидатов на пост начальника KNAB.

Как сообщалось, заявки на конкурс на должность начальника бюро подали девять кандидатов. Их имена не разглашаются. Очередное заседание конкурсной комиссии по оценке кандидатов состоится 25 мая