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13 мая, в один из автосервисов Вентспилса, женщина привезла автомобиль на технический осмотр. Во время диагностики автомобиля, работники сервиса обнаружили в топливном баке несколько пакетов с неизвестным веществом, после чего решили вызвать полицию. Об этом сообщает портал jauns.lv.

Приехав на место вызова, сотрудники Курземского регионального управления государственной полиции проверили найденное вещество на взрывоопасность. Угрозы обнаружено не было и полиция изъяло содержимое на экспертизу.

Экспертное заключение показало, что вес упаковки составлял 3,7 кг, в котором находилось 407,4 граммов метамфетамина.

Следствие выяснило, что женщина купила автомобиль за границей, а после того, как заметила, что из топливного бака вытекает бензин, решила обратиться в автосервис. Когда работники сняли бак, они нашли в нем спрятанные пакеты.

По данному делу начат криминальный процесс.

Фото: jauns.lv