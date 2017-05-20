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С целью привлечь как можно больше людей к спортивным мероприятиям и активному образу жизни, в субботу, 20 мая в Риге уже во второй раз пройдет ночной заезд на роликах, скейтах и велосипедах.

Заезд протяженностью 4800 метров пройдет по проезжей части улицы Бривибас, от торгового центра Alfa до перекрестка улицы Ропажу и Бривибас гатве и обратно. Участие в мероприятии бесплатное, но для участия обязательно до 18 мая 22:00 необходимо было зарегистрироваться.

После мероприятия состоится награждение в различных номинациях.

Рижская дума также призывает участников не забывать о правилах безопасности и обязательно взять с собой защитные шлемы, нарукавники и наколенники.

Кроме того, в субботу вечером и в ночь с 20 на 21 мая с 21:30 до 2:00 часов перекроют движение по улице Бривибас на участке от торгового центра Alfa до перекрестка улиц Бривибас и Ропажу. Общественный транспорт по упомянутым улицам будет курсировать до 22:40.

В субботу 20 мая запретят остановку и стоянку транспортных средств на правой стороне ул. Маза Бикерниеку на участке и в направлении от ул. Бикерниеку до ул. Бривибас.

Автоводителей призывают своевременно планировать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к необходимым транспортным ограничениям.