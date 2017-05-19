Общество |

В супермаркетах Prisma, которые в июне будут закрыты в Латвии и Литве, резко опустели прилавки. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Молочные продукты, мясные изделия, новогодние украшения, корм для животных и немного алкогольных напитков - примерно такой ассортимент товаров сегодня доступен в магазинах Prisma. "Апокалипсис", который наблюдался там в последние дни, когда посетители спешили смести с полок уцененные товары, закончился - магазин выглядит пустым, но приведенным в порядок, отмечает телеканал.

Напомним, концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta решил в июне закрыть супермаркеты Prisma в Литве и Латвии.

Компания намерена сконцентрироваться на деятельности в Санкт-Петербурге и Эстонии, так как доля рынка в Литве и Латвии слишком мала для прибыльной работы.

Фото: Skaties.lv