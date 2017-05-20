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В прошлом году полторы тысячи учащихся 12-х классов по разным причинам не сдавали централизованные экзамены, пишет Latvijas avīze. Проблемы со здоровьем, отсутствие мотивации, невозможность совместить учебу с другими обязанностями, уже сданные централизованные экзамены - вот главные причины, которые называют директора школ, когда их спрашивают, почему в их школах половина или треть учащихся 12-х классов не сдает выпускные экзамены. На эту проблему обратил внимание экономист-географ Янис Турлайс.

Он пришел к выводу, что в Латвии имеется около 30 школ, где в прошлом учебном году экзамены не сдавала половина выпускников. Согласно данным Министерства образования и науки, в целом в 12-х классах общеобразовательных школ в прошлом году учились 12 578 школьников, а обязательный централизованный экзамен по латышскому языку сдавало всего 11 095.

Также выяснилось, что в Латвии есть школы, где экзамен сдает только каждый девятый школьник. Так, в частной средней школе бизнеса и управления, где в 12-м классе учились всего девять школьников, экзамен сдавал только один.