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Органы госуправления, в частности, Минюст и Министерство внутренних дел в своей работе все чаще исходят из постановлений Европейского суда по правам человека, а это означает, что жизнь в Латвии с точки зрения прав человека становится лучше, заявил Латвийскому радио омбудсмен Юрис Янсонс.

По словам омбудсмена, это очень хорошая новость.

Основными проблемами в области прав человека Янсонс назвал вопросы, связанные с правом на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, запрет на рабство и принудительный труд.

На вопрос, действительно ли все это актуально и в Латвии, Янсонс ответил, что в какой-то степени актуально. Особенно острым он считает вопрос о праве на неприкосновенность частной жизни. Были случаи, когда этот вопрос становился актуальным в связи с нарушениями со стороны правоохранительных органов.

Также очень актуален вопрос права на свободу собраний, сказал омбудсмен.