Омбудсмен: с точки зрения прав человека жизнь в Латвии стала лучше (3)

фото

Общество | 19 мая 2017 года, 13:58

Органы госуправления, в частности, Минюст и Министерство внутренних дел в своей работе все чаще исходят из постановлений Европейского суда по правам человека, а это означает, что жизнь в Латвии с точки зрения прав человека становится лучше, заявил Латвийскому радио омбудсмен Юрис Янсонс.

По словам омбудсмена, это очень хорошая новость.

Основными проблемами в области прав человека Янсонс назвал вопросы, связанные с правом на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, запрет на рабство и принудительный труд.

На вопрос, действительно ли все это актуально и в Латвии, Янсонс ответил, что в какой-то степени актуально. Особенно острым он считает вопрос о праве на неприкосновенность частной жизни. Были случаи, когда этот вопрос становился актуальным в связи с нарушениями со стороны правоохранительных органов.

Также очень актуален вопрос права на свободу собраний, сказал омбудсмен.

Комментарии 3
Патриот 48 минут назад
Согласен! С последнего места поднялись на предпоследнее.
Ответить
ну да22 минуты назад
Сказки и дайны у нас в почете. Еще у нас есть прекрасные песни и танцы (по каждому поводу).Самое большое достижение-это лапша( на уши),этого дерьма сколько угодно.
Ответить
оккупант58 минут назад
Еще один сказочник вылез)
Ответить