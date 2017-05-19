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Проводя реконструкцию дороги Огре-Тинужи, предприятие Ceļu pārvalde наткнулось на толстый слой торфа, и возник оползень, затронувший и проезжую часть, поэтому дорогу решено временно закрыть, сообщили в Огрском самоуправлении.

"Нужно предотвратить любую возможность аварии, поэтому мы договорились, что данный участок нужно закрыть. Сначала следует информировать людей, как они могут добраться до кладбища, указать объездные пути, заказать и разместить соответствующие дорожные знаки", - сказал заместитель председателя Огрской думы Эгил Хелманис.

Самоуправления Огре и Икшкиле договорились, что необходимые задачи перед закрытием дороги будут выполнены в течение двух недель. На следующей неделе станет известна система объездных путей.

После закрытия дороги работы по реконструкции возобновятся полным ходом. Слой торфа будет снят и заменен песком. Ceļu pārvalde готово продлить рабочее время, чтобы открыть сообщение как можно быстрее, сказал производственный директор предприятия Янис Зауэрс.