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Вопреки сравнительно теплой зиме, в минувшем отопительном сезоне объем тепловой энергии, переданной Rīgas siltums потребителям, составил 2,83 млн мегаватт-часов (MWh), что на 10,6% больше, чем в сезоне 2015/2016 годов, рассказал на пресс-конференции член правления предприятия Вячеслав Степаненко.

В 2015/2016 гг. потребителям было передано 2,53 млн MWh тепловой энергии.

Отопительный сезон в Риге завершился только в понедельник, 15 мая, и был самым долгим в истории предприятия - 218 дней. Сезон был сравнительно теплым, со средней температурой воздуха на улице +2,2 градуса.

Ранее самый долгий отопительный сезон в Риге был в 2002/2003 гг., когда он длился 210 дней, а средняя температура составила -0,3 градуса.

Как отметил Степаненко, тариф на отопление в сезон 2016/2017 гг. был ниже, поэтому общие затраты жителей на протяжении всего сезона возросли не сильно.

Тариф на отопление в Риге составляет сейчас 44,39 евро за MWh, и таким он останется до июля, сказали представители предприятия.