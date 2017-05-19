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Инспекторы на этой неделе констатировали 9 новых случаев заболевания африканской чумой свиней в популяции кабанов в Озолниекском крае, где болезнь обнаружена впервые, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе.

В Мерсрагской волости Мерсрагского края найдено два павших от чумы кабана, в Приекульской волости Приекульского края, в Лестенской и Пуреской волостях Тукумского края и в Таргальской волости Вентспилсского края - по одному.

Таким образом, в этом году африканской чумой свиней заболели 510 кабанов в 119 волостях 56 краев.

Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 000 домашних свиней на двух крупных фермах.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.