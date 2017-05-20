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На этой неделе в нескольких местах Видземе был замечен медведь. Животное в разных местах с небольшим интервалом времени удалось увидеть как местным жителям, так и охотникам, однако пока неясно – один и тот же ли это медведь или несколько. Об этом порталу Skaties.lv сообщил представитель охотничьего клуба Rozula Гунтис Пужулис.

Медведь, которого клубу удалось запечатлеть, был замечен в Сталбской волости, при этом, по словам Пужулиса, на прошлой неделе медведь также появился в Кримулдской стороне – там его привлек пчелиный улей, в котором он оставил свои следы.

«Наш медведь сделал пару «селфи» и больше перед камерами не появлялся. Сейчас высказываются разные версии о том, сколько в Видземе медведей. Замечен еще один медведь в Кримулдской стороне, который ходит к пчелиным ульям. За короткий период времени медведь был замечен в Видземе в разных местах. В данный момент даже в институте по исследованию леса Silava не могут сказать, один ли это медведь или все-таки несколько. Есть предположения, что их двое, но пока это только предположения», - сказал Пужулис.

Напомним, утром 17 мая под Валмиерой, недалеко от учебного заведения в населенном пункте Дикли, в Коценском крае был замечен медвежонок.

Фото: Skaties.lv