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У главной спецслужбы КНДР якобы есть отдел под названием Unit 180, который мог организовать некоторые кибератаки. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам бывшего преподавателя информатики в КНДР Кима Хен-квана, который в 2004 году покинул страну, вероятно, этим подразделением организованы кибератаки, целью которых является получение средств. Ким Хен-кван утверждает, что у него до сих пор есть источники в Северной Корее.

По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к "кибер-армии" КНДР.

"Хакеры уезжают за границу, чтобы найти где-нибудь интернет-сервис лучше, чем в Северной Корее, чтобы не оставлять следов", — сказал он, добавив, что хакеры могут выезжать из КНДР под видом сотрудников различных северокорейских фирм.

Ранее в создании "вируса-вымогателя" WannaCry, атаковавшего сотни тысяч компьютеров по всему миру, обвиняют команду хакеров, связанную с КНДР. Об этом сообщала Daily Mail, ссылаясь на заявления ряда экспертов в области информационной безопасности из компаний Symantec и "Лаборатория Касперского".