Синоптики: в Латвию снова придут заморозки (4)

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Общество | 21 мая 2017 года, 11:10

В конце мая в Латвию может поступить холодный воздух из Арктики, поэтому возможны заморозки, свидетельствуют информация Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первый холодный атмосферный фронт пересечет территорию Латвии уже в ближайшие сутки, но в начале следующей недели ожидается еще сравнительно теплая погода.

Согласно прогнозам со следующей недели температура воздуха начнет понижаться. 27 мая ожидается более сильное похолодание.

В последние ночи этого месяца температура воздуха местами понизится до 1-2 градусов ниже нуля.

Риску замерзания будут подвержены картофель, огурцы и томаты, тыква и кабачки. При сильных заморозках могут пострадать также многие другие растения.

Из 20 прошедших ночей мая 14 ночей температура воздуха в Латвии опускалась ниже нуля. 10-12 мая зарегистрированы рекордно низкие температуры - мороз местами достигал -5, -7 градусов.

Комментарии 4
Оккупант2 часа назад
Да это уже даже не смешно совсем!Что за писец в мире твориться?С такими темпами чувствую на Лиго вместо шашлыков будем играть в снежки,и лепить снеговиков!
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Ежик50 минут назад
Зато для канадских вояк температурная закалка
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Igor Gorbachev2 часа назад
Ааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!
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