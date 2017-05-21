В ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин
Общество | 21 мая 2017 года, 11:34
Несколько сотен демонстрантов, большинство из них мужчины, прошли маршем по столице ЮАР Претории, протестуя против не снижающегося в течение многих лет уровня насилия в отношении женщин и детей.
Некоторые из участников акции несли в руках плакаты с именами женщин, которые были убиты в результате домашнего насилия.
По словам одного из организаторов марша протеста, его участники считают, что настало время для всех мужчин разделить ответственность за избиения, изнасилования и убийства, сообщения о которых регулярно появляются в СМИ.
Только по официальным данным за прошлый год полиции стало известно о 64 тысячах случаев насилия.
На этой неделе президент страны Джейкоб Зума назвал ситуацию с насилием в стране критической.
Источник: BBC