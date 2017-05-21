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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины на пять лет ввела антидемпинговую пошлину в отношении шоколадных изделий из России.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%, говорится в решении. Комиссия установила наличие в 2013-2015 году демпингового импорта шоколада и кондитерских изделий с содержанием какао из России. За этот период ухудшились социально-экономические показатели украинских кондитеров.

В частности, на 7,63% сократились объемы производства шоколадных изделий, продажи на внутреннем рынке - на 20,85%, рентабельность реализации на Украине упала на 26,42%.

Также сократилось использование производственных мощностей на 6,07%, увеличились запасы продукции на складах (на 23,77%), сократилось количество работников, задействованных в производстве шоколадных изделий (на 11,06%).

Расследование комиссии осуществлялось в 2015 году.