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Рижская муниципальная полиция призывает отдыхающих соблюдать правила дорожного движения, чтобы отдых не закончился штрафной квитанцией на лобовом стекле.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что автомобили запрещено оставлять на территории природного парка Piejūra.

Полиция призывает автоводителей внимательно смотреть на знаки, так как в окрестностях многих пляжей есть территории, где запрещена стоянка. Зона запрета на стоянку заканчивается только за знаком, который стоянку разрешает.

Важно еще то, что в Риге в летний период меняется организация дорожного движения. Наиболее яркий пример – Межапарк, где на проспекте Кокнесес нельзя останавливаться и стоять, хотя в предыдущие годы было иначе.

Чтобы отдых прошел хорошо и без неприятностей, водителей призывают ездить и парковать машину по знакам, а не по привычке.