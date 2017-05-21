Общество |

В ночь на пятницу, 19 мая, на улице Бривибас появилась новая горизонтальная разметка, на которую официального разрешения получено не было. Велополоса была расчерчена от улицы Артилерияс до улицы Палидзибас, по обе стороны проезжей части.

Специалисты Департамента сообщения Рижской думы отмечают, что самовольное нанесение разметки может угрожать безопасности участников дорожного движения. В случае ДТП на дороге тот, кто учинил несанкционированные работы, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Работники Рижской муниципальной полиции по факту появления горизонтальной разметки начали административное делопроизводство.

Полиция сейчас выясняет, кто провел противоправные действия, чтобы призвать к ответственности виновных лиц.