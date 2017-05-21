Латвия до сентября должна принять 213 беженцев (9)

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Общество | 21 мая 2017 года, 14:52

Латвия к настоящему моменту приняла 60% беженцев, поэтому она не входит в число стран, в отношении которых Европейская комиссия (ЕК) может начать процедуру о нарушении условий программы перемещения беженцев. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Латвия в рамках этой программы взяла на себя обязательство принять 531 человека. К настоящему моменту из Италии, Греции и Турции в нашу страну прибыло 318 человек или 60% об общего числа беженцев.

Большая их часть являются гражданами Сирии. Некоторым в Латвии предоставлено убежище, в отношении остальных еще принимается решение, какой статус им присвоить – беженца или лица с альтернативным статусом.

Ранее депутаты Европарламента выразили разочарование недостатком солидарности и ответственности в вопросе приема беженцев, одновременно призвав страны, входящие в блок, выполнять свои обещания в вопросе приема беженцев из Греции и Италии, в приоритетном порядке принимая несовершеннолетних лиц без сопровождающих их взрослых.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой осудил скромные достижения стран-участниц, которые до сентября 2017 года обязались принять 160 тыс. беженцев, однако план выполнен лишь на 11%.

В резолюции указано, что только Финляндия и Мальта близки к поставленной цели, в отношении других государств Еврокомиссия оценивает возможность начать процедуру о нарушении.

Комментарии 9
Не Лоялен2 часа назад
Это долбанутое правительство должно!А не Латвия!Вся Латвия против беженцев практически!Вот раз Латвийское государство должно,пускай их по своим домам и квартирам и расселивает,раз оно такое умное!
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Оккупант1 час назад
Проснитесь!Они сами давно себя выбирают!Посмотрите за кого нам предлагают голосовать!Там на каждом втором можно диагноз русофоб-фашист-вор ставить смело,не прогадаешь!Я уже молчу про то что в Латвии проживает 300 000 не граждан,не имеющих права голоса на этой земле!
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Ну1 час назад
так это ваши проблемы. Вы сидите дома и ждете что кто-то за вас что-то сделает. Не сделает. Латышских чиновников с семьями всё устраивает, голосуют за себя регулярно, тысяч 300-500 и наберется около корыта. Латышская молодежь не попавшая к кормушке голосует ногами в Англию. Ну а вы сидите и ждите что вам ваши права кто-то принесет на блюдечке, да платите налоги что бы ворам комфортно жилось. За всё надо платить. За права свои тоже. Пройдитесь хоть раз этими 300 тысячами по городу, для начала, хоть однажды, ну или хотя бы 10 тысячами. Что, никак? За 26 лет не собраться? )
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