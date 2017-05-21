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Вчера медики оказали помощь восьмерым перегревшимся на солнце людям, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

В большинстве случаев людям стало плохо по причине продолжительного пребывания под палящим солнцем без соответствующей одежды и нехватки жидкости. Также помощь требовалась тем, кто работал физически в самые жаркие часы дня.

"В отдельных случаях употребление алкоголя привело к обезвоживанию организма, из-за чего многим людям становилось плохо ", - добавила Скуиня.

В больницу от перегрева на солнце вчера поступили люди в возрасте от 14 до 86 лет.