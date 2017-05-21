Медики оказали помощь восьмерым перегревшимся на солнце людям
Общество | 21 мая 2017 года, 17:54
Вчера медики оказали помощь восьмерым перегревшимся на солнце людям, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.
В большинстве случаев людям стало плохо по причине продолжительного пребывания под палящим солнцем без соответствующей одежды и нехватки жидкости. Также помощь требовалась тем, кто работал физически в самые жаркие часы дня.
"В отдельных случаях употребление алкоголя привело к обезвоживанию организма, из-за чего многим людям становилось плохо ", - добавила Скуиня.
В больницу от перегрева на солнце вчера поступили люди в возрасте от 14 до 86 лет.