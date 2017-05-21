Общество |

Проблема "энергетической бедности" значительно шире и не относится лишь к неспособности оплатить счета за электроэнергию и теплоснабжение. Об этом заявила директор Департамента социальной вовлеченности Министерства благосостояния Элина Целминя.

"Принятый к сведению правительством отчет Министерства экономики дает представление о влиянии тарифов на электроэнергию на социально незащищенные слои населения, но не анализирует "энергетическую бедность" в более широком смысле", - отмечает Целминя.

По данным Центрального статистического управления, в среднем расходы домохозяйств на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива формируют 15,6% от семейного бюджета, однако для пятой части населения с более низким уровнем доходов они составляют 19,2%.

"Чтобы судить об "энергетической бедности", надо анализировать, сколько от общих расходов на жилье составляют расходы на энергию и какому типу домохозяйств оплачивать энергию сложнее всего", - указывает Целминя.

В Министерстве благосостояния считают, что надо провести более углубленный анализ, чтобы сделать выводы о том, включены ли в категорию защищенных пользователей группы людей, подверженных "энергетической бедности", и какая поддержка будет наиболее подходящей для них.

Минэкономики совместно с Минблагом в этом году оценят возможности изменить программу поддержки защищенных пользователей, чтобы обеспечить более эффективное ее применение.