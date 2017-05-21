Латгальцы требуют закрепить за своим языком официальный статус (+ОПРОС)
Жители восточного региона Латвии - латгальцы - потребовали закрепить за своим языком официальный статус. Сообщает русская служба BBC.
На днях в Резекне прошел "Столетний латгальский конгресс" - мероприятие, посвященное памяти исторического Латгальского конгресса. На современном конгрессе была принята резолюция, в которой латгальцы требуют не только придать латгальскому языку официальный статус, но и внедрить его в официальную коммуникацию.
Как рассказала одна из организаторов "Столетнего латгальского конгресса" Илга Шуплинска, все требования являются логичными. "По закону латгальский язык считается исторической формой латышского.
Более того, государство гарантирует его сохранение и развитие. А значит, латгальцы не требуют ничего сверх того, что и так написано в законе", - считает Шуплинска.
Она добавила, что сейчас возвращение языка в школу носит только факультативный характер.
"Следующее наше требование - делопроизводство. Каждый должен иметь возможность подавать заявления на латгальском языке и органы местного самоуправления должны отвечать на этом же языке. Третье условие – визуализация. Реклама и дорожные знаки тоже должны быть на латгальском", - заявила Шуплинска.