Социологи: латвийцы негативно относятся к цыганам (16)

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Общество | 21 мая 2017 года, 21:56

Для латвийского общества характерно негативное отношение к представителям цыганской национальности (ромам), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом общественной интеграции.

49% участников опроса признали, что для них было бы неприемлемо, если бы пару для их ребенка составил представитель цыганской национальности.

34,7% не хотели бы жить рядом с ромами и только 48% были бы не против работать вместе с ромами.

Согласно данным исследования, ромы чаще всего сталкиваются с дискриминацией в вопросах занятости и других сферах социальной жизни.

82,3% опрошенных ромов признали, что их самих или их ближайших родственников в течение последних трех лет не принимали на работу из-за национальности и иного внешнего вида.

Уровень безработицы среди ромов в три раза выше, чем в Латвии в целом. Более половины из них считаются малообеспеченными или нуждающимися - 40,5% зависят от пособий и другой финансовой помощи.

В опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии.

Комментарии 16
Михаил Месиер2 часа назад
а к какой нации латыши относятся положительно----даже к себе подобных поедают
2
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Max MC2 часа назад
А где их любят то?
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Кир Макаров2 часа назад
Цыгане делают сами всё возможное и не возможное чтобы их мягко скажем не любили.
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