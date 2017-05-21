Социологи: латвийцы негативно отсносятся к цыганам (6)

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Общество | 21 мая 2017 года, 21:56

Для латвийского общества характерно негативное отношение к представителям цыганской национальности (ромам), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом общественной интеграции.

49% участников опроса признали, что для них было бы неприемлемо, если бы пару для их ребенка составил представитель цыганской национальности.

34,7% не хотели бы жить рядом с ромами и только 48% были бы не против работать вместе с ромами.

Согласно данным исследования, ромы чаще всего сталкиваются с дискриминацией в вопросах занятости и других сферах социальной жизни.

82,3% опрошенных ромов признали, что их самих или их ближайших родственников в течение последних трех лет не принимали на работу из-за национальности и иного внешнего вида.

Уровень безработицы среди ромов в три раза выше, чем в Латвии в целом. Более половины из них считаются малообеспеченными или нуждающимися - 40,5% зависят от пособий и другой финансовой помощи.

В опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии.

Комментарии 6
Михаил Месиер26 минут назад
а к какой нации латыши относятся положительно----даже к себе подобных поедают
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Olga Balcere8 минут назад
Цыгане есть разные... Но...
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Оыояоя21 минуту назад
Rasisti kakoj uzas!!! Bilib oni v Anglii im bi pokazalib etim latisham tam budj ti hotj samim poslednim pakistancev pravila dlja vsex ko vsem dolzen otnositsa odinakovo tam za racism sudjat!!!
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