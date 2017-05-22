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Прокурору из Айзкраукле Диане Бебре-Кондрате после ДТП в состоянии алкогольного опьянения, удалось избежать не только штрафа, но и сохранить свой пост. Об этом сообщаетcя в передаче Nekā personīga телеканала TV3.

События произошли в 2015 году, когда автомобиль Кондрате недалеко от Айзкраукле врезался в другую машину. Она и рядом с ней сидящий пассажир - сотрудник управления полиции Земгальского региона Андрис Кондратс, вели себя агрессивно и отказались от проверки на алкоголь.

Было начато служебное расследование, однако три месяца спустя Кондратс оставил свой пост по состоянию здоровья. Полиция передала материалы дела в отношении Бебре-Кондрате в Генпрокуратуру, после чего комиссия по аттестации прокуроров решила отстранить ее от занимаемой должности.

В свою очередь, Кондрате за два дня до приказа об отстранении ушла на больничный и не выходила на работу в течение полугода. После больничного она ушла в декретный отпуск и взяла отпуск по уходу за ребенком.

В результате Бебре-Кондрате вышла на работу спустя два года, когда срок давности по этому случаю уже истек, так как применение дисциплинарных наказаний в рамках Закона о прокуратуре составляет два года. Сейчас уволить Кондрате уже нельзя.

Также стоит отметить, что водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, лишают прав. Однако у прокуроров в этом вопросе есть неприкосновенность. Бебре-Кондрате удалось избежать все наказания.

Источник: Latvijas Avīze