Из 1278 семейных врачей лишь единицы соответствуют всем критериям оценки (+ОПРОС) (6)

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Общество | 22 мая 2017 года, 08:13

Согласно результатам очередной проверки семейных врачей, лишь единицы выполняют свою работу так, что она соответствует всем 13 критериям качества. Об этом пишет портал skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) проверила 1278 семейных врачей, которые предоставляют свои услуги за счет государственного финансирования, и выяснила, что все 13 критериев о качестве работы выполняют лишь 8 врачей.

Однако, как пишет портал, это не самый худший результат. Так, четыре года назад, когда только были введены эти критерии, их не выполнял ни один врач Латвии.

По словам исполняющей обязанности заместителя директора НСЗ Лиги Гайгалы, такие результаты свидетельствуют о том, что семейная медицина меняется и все больше становится нацелена на пациента.

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"Мы наблюдаем положительную динамику. В 2013 году более 10 критериев выполняли только 18 врачей, в этом году уже 121 семейный врач", - сказала Гайгала.

Как сообщается, критерии работы были ведены в 2013 году для усовершенствования практик семейных врачей, мотивируя тем самым все больше ориентироваться на пациента.

Стоит отметить, что за невыполнение ни одного критерия, никаких санкций по отношению к семейному врачу не применяется.

Комментарии 6
алекс2 часа назад
Если будет такой прирост врачей ,выполняющих хотя бы 10 критериев,то легко подсчитать ,к какому году их выполнят все 1278 человек.Лет так через 10.
А там или падишах умрет,или ишак сдохнет.
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Крик2 часа назад
На этот раз "родной" все слушают только тебя, ты к врачам должен чаще всех обращаться.
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Дуся1 час назад
Предлагаю тем, кто разрабатывал критерии для семейных врачей самим поработать семейными врачами и проверить себя любимых на соответствие этим критериям.
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