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На этой неделе в Латвии временами ожидаются дожди, а температура воздуха немного снизится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дожди пройдут в понедельник на востоке страны, а в последующие дни также на остальной территории Латвии. В ночь на среду местами в восточных регионах возможны ливни. Температура воздуха в большинстве районов не превысит +20 градусов, а в пятницу составит +11..+17 градусов.

В выходные над Балтийским морем вновь установится антициклон. Небо будет ясным, осадков не ожидается. В субботу ночью местами на почве возможны заморозки, а в целом в выходные дни температура воздуха в ночные часы понизится до +4..+9 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +17..+23 градусов, на несколько градусов прохладнее будет только на побережье.