Политолог возмущен сравнением русских со вшами: он же член правящей коалиции! (7)

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Общество | 22 мая 2017 года, 10:33

Прискорбно, что человек, который может себе позволить сравнить русских со вшами, является членом партии правящей коалиции. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Возмутительно то, что подобные заявления появляются в предвыборном материале партии, которая является членом правящей коалиции. Это разжигание национальной розни и я надеюсь, что этой ситуацией займутся компетентные органы", - заявил Розенвалдс.

По его мнению подобные формулировки звучат для того, чтобы как-то мобилизовать колеблющихся латышских избирателей, которые восприимчивы к такого рода аргументации.

"Они считают, что Рига стала слишком "русской" и этим побуждают за себя голосовать. Многие пожилые люди, которые разрываются между своими социально-экономическими интересами со стороны "Согласия" и национальными предпочтениями могут на это клюнуть", - добавил Розенвалдс.

Он также добавил, что больше всего интересуется оценкой данного вопроса со стороны "Единства", которые заявляют о своей приверженности европейским ценностям.

Напомним, что член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова бывшего министра общественных дел Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

Комментарии 7
алекс1 час назад
-За что вы так ненавидите русских?
-У них слишком много комплексов.
-И каких,интересно?
- Зенитно-ракетных.
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5550 минут назад
и они еще претендуют на высокую культуру. Даже театр ,который теперь назвали национальным был построен на деньги Русского общества. Как назвать тогда тех ,кто наслаждается уринотерапией после приезда носителей западной цивилизации из стран Скандинавии и Англии у памятника т.н.свободы ?
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Вот так31 минуту назад
По его мнению подобные формулировки звучат для того, чтобы как-то мобилизовать колеблющихся латышских избирателей, которые восприимчивы к такого рода аргументам
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До чего же скудоумен электорат этих партий,который пищит от восторга когда открыто с трибуны порламента какой-то недоумок оскорбляет их соседей,друзей,родственников,ведь у нас десятки тысяч смешанных семей,ещё больше латышей имеющих русские корни.Они расталкивая локтями друг друга бегут выбирать политиков которые ввели сюда оккупационные воиска и уничтожили медицину,которые продолжают разпродовать и разворовывать страну.Очень горестно от того что,в нашей стране за такие высказывания можно увеличит свой электорат,а не сесть в тюрьму.
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