Политолог возмущен сравнением русских со вшами: он же член правящей коалиции! (7)
Прискорбно, что человек, который может себе позволить сравнить русских со вшами, является членом партии правящей коалиции. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.
"Возмутительно то, что подобные заявления появляются в предвыборном материале партии, которая является членом правящей коалиции. Это разжигание национальной розни и я надеюсь, что этой ситуацией займутся компетентные органы", - заявил Розенвалдс.
По его мнению подобные формулировки звучат для того, чтобы как-то мобилизовать колеблющихся латышских избирателей, которые восприимчивы к такого рода аргументации.
"Они считают, что Рига стала слишком "русской" и этим побуждают за себя голосовать. Многие пожилые люди, которые разрываются между своими социально-экономическими интересами со стороны "Согласия" и национальными предпочтениями могут на это клюнуть", - добавил Розенвалдс.
Он также добавил, что больше всего интересуется оценкой данного вопроса со стороны "Единства", которые заявляют о своей приверженности европейским ценностям.
Напомним, что член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова бывшего министра общественных дел Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.
-У них слишком много комплексов.
-И каких,интересно?
- Зенитно-ракетных.
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До чего же скудоумен электорат этих партий,который пищит от восторга когда открыто с трибуны порламента какой-то недоумок оскорбляет их соседей,друзей,родственников,ведь у нас десятки тысяч смешанных семей,ещё больше латышей имеющих русские корни.Они расталкивая локтями друг друга бегут выбирать политиков которые ввели сюда оккупационные воиска и уничтожили медицину,которые продолжают разпродовать и разворовывать страну.Очень горестно от того что,в нашей стране за такие высказывания можно увеличит свой электорат,а не сесть в тюрьму.