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Прискорбно, что человек, который может себе позволить сравнить русских со вшами, является членом партии правящей коалиции. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Возмутительно то, что подобные заявления появляются в предвыборном материале партии, которая является членом правящей коалиции. Это разжигание национальной розни и я надеюсь, что этой ситуацией займутся компетентные органы", - заявил Розенвалдс.

По его мнению подобные формулировки звучат для того, чтобы как-то мобилизовать колеблющихся латышских избирателей, которые восприимчивы к такого рода аргументации.

"Они считают, что Рига стала слишком "русской" и этим побуждают за себя голосовать. Многие пожилые люди, которые разрываются между своими социально-экономическими интересами со стороны "Согласия" и национальными предпочтениями могут на это клюнуть", - добавил Розенвалдс.

Он также добавил, что больше всего интересуется оценкой данного вопроса со стороны "Единства", которые заявляют о своей приверженности европейским ценностям.

Напомним, что член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова бывшего министра общественных дел Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.