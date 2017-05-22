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Во втором ночном заезде по улице Бривибас, который состоялся в ночь с 19-го на 20 мая, приняло участие около 11 000 человек, свидетельствуют подсчеты организаторов. Об этом информирует Отдел со связям с общественностью Рижской думы.

"Прекрасно, что в Риге зародилась новая спортивная традиция – ночная поездка по главной улице города, которая принадлежит только любителям катания на роликовых коньках, лонгбордах! К тому же число участников по сравнению с первым разом значительно выросло", - сказал председатель Рижской думы Нил Ушаков.

Первый "Ночной заезд по улице Бривибас" прошел в сентябре 2016 года.

Все желающие могли преодолеть пятикилометровую дистанцию на роликовых коньках, скутерах, роликовых досках по только что отремонтированной улице Бривибас от торгового парка Alfa до Дворца культуры ВЭФ и обратно. В 2016 году такой возможностью воспользовалось 8 000 человек.

Планируется, что следующий ночной заезд пройдет по ул. Валдемара, после того, как на этой улице завершатся ремонтные работы.