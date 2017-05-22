Каждый латвиец в год выбрасывает в среднем 113 кг еды (3)
В Европейском союзе ежегодно пропадает 88 млн тонн продуктов питания, а индустрия переработки отходов производит 170 млн тонн углекислого газа и потребляет 261 млн тонн энергоресурсов, пишет Dienas bizness. При этом в Латвии в расчете на одного жителя страны в течение года в отходы выбрасывается по крайней мере 113 килограммов продуктов питания, при этом 38% из них выбрасывают домашние хозяйства.
Такие данные по итогам 2016 года приводит комитет Европейского парламента по вопросам окружающей среды, здравоохранения и продовольственной безопасности.
Европарламент поставил цель сократить пищевые отходы к 2025 году по сравнению с 2014 годом на 30%, а к 2030 году - на 50%. На сколько необходимо будет сократить эти отходы Латвии, пока неизвестно, потому что вопрос еще обсуждается на уровне Европейской комиссии.
расчет средней зарплаты по стране.
У Броки -12 тыс.в месяц,у Ушакова-20 тыс.евро в месяц,вот вам и средняя по стране-почти 1000.
Так и здесь.