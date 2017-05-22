Большинство латвийцев - против притока гастарбайтеров (+ОПРОС) (10)
Общество | 22 мая 2017 года, 13:23
Все больше людей считают приток гастарбайтеров в Латвию нежелательным, свидетельствуют данные опроса SKDS. По данным декабрьского опроса, 82% населения считают приезд гастарбайтеров нежелательным, причем 35% скорее нежелательным, а 47% совершенно нежелательным.
По сравнению с 2015 годом в 2016 году негативно настроенных стало больше.
Больше всего людей не хотели приезда гастарбайтеров в 2009 году - 89% населения.
Согласны на приезд гастарбайтеров 12% опрошенных, что на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
7% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.
В Латвии же-это еще один из способов выдавить коренное население вне зависимости от национальности и возможность бизнесу,часть которого находится под контролем чиновничьего аппарата,например-строительство,сдерживать рост зарплат местным жителям.