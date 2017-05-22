Большинство латвийцев - против притока гастарбайтеров (+ОПРОС) (10)

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Общество | 22 мая 2017 года, 13:23

Все больше людей считают приток гастарбайтеров в Латвию нежелательным, свидетельствуют данные опроса SKDS. По данным декабрьского опроса, 82% населения считают приезд гастарбайтеров нежелательным, причем 35% скорее нежелательным, а 47% совершенно нежелательным.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году негативно настроенных стало больше.

Больше всего людей не хотели приезда гастарбайтеров в 2009 году - 89% населения.

Согласны на приезд гастарбайтеров 12% опрошенных, что на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

7% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.

Комментарии 10
алекс2 часа назад
Гастарбайтеры нужны там,где есть множество производств и они растут как грибы после дождя,а так же и растет экономика соответственно,
В Латвии же-это еще один из способов выдавить коренное население вне зависимости от национальности и возможность бизнесу,часть которого находится под контролем чиновничьего аппарата,например-строительство,сдерживать рост зарплат местным жителям.
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Сало2 часа назад
А как же идея о моно национальном гос-ве?Какой-то шаусмас получается,армия чужая,куча беженцев,работяги со всего света слетятся.С какими тогда флагами Домбраве придётся авто пробеги устраивать?
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мда2 часа назад
уровень зарплат и без того низок, а так еще ниже будет. всякие нигеры и хохлы будут за копейки жёпы рвать.
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