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Клиентам не нужно сразу соглашаться на повышение тарифов за услуги, о котором объявили все мобильные операторы Латвии. Следует путем переговоров с оператором найти самый выгодный для себя вариант, заявили представители регулирующих органов.

Заместитель директора департамента электронных услуг и почты Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Андрей Домбровскис сказал, что раньше на рынке было доступно примерно 170 разных тарифных планов.

"Во-первых, мы рекомендуем говорить со своим оператором, так как у него много разных тарифных планов. Во-вторых, с учетом рыночной ситуации обычно находится возможность индивидуализированного плана. Если и это не получается, всегда можно сменить оператора", - сказал представитель КРОУ.

Директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня призвала клиентов быть активными и выражать свое недовольство. Получено очень много жалоб, в основном для людей, которые в новшествах не нуждаются, то есть не ездят за границу или не пользуются мобильными данными.

Председатель Совета по конкуренции Скайдите Абрама также подчеркнула, что потребители должны быть требовательными и не сразу соглашаться на то, что предлагают операторы.

Напомним, как писал Mixnews, Совет Евросоюза принял постановление об отмене роуминга внутри ЕС с 15 июня. В свою очередь латвийский Совет по конкуренции рассматривает повышение тарифов операторами мобильной связи. Заявления операторов о повышении тарифов привлекли внимание совета, и у них затребована дополнительная информация.