Общество |

Rīgas siltums сообщает, что в пятницу, 26 мая, на правобережье реки Даугава будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей, в связи с чем в домах Старого города, центра Риги, микрорайонов Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава и Межапарк не будет горячей воды.

Rīgas siltums просит владельцев и обслуживающий персонал зданий обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения от сетей.

Чтобы в случае повреждений исключить выброс горячей воды в окружающую среду, перед началом гидравлической проверки температура воды будет ниже +45 градусов.

В связи с этим в отдельных домах температура воды понизится уже в четверг вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности – давление теплоносителя в сетях достигает 16 атмосфер.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о всех случаях утечки теплоносителя по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 80 0000 90.