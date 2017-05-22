Протест медиков: 100 медсестер Детской больницы откажутся работать (4)

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Общество | 22 мая 2017 года, 17:35

Примерно 100 медсестер (шестая часть медработников) Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) в июле примут участие в предупредительной акции протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время. Об этом сообщила представитель ДКУБ Вита Штейна.

Сейчас в ДКУБ составляется график работы на июль, чтобы обеспечить пациентам необходимое обслуживание.

Детские хирурги ДКУБ не работают продленное нормальное рабочее время уже с февраля 2017 года.

В ассоциации радио Baltkom отметили, что пока рано говорить об общем количестве медсестер, которые могут принять участие в акции, так как пока не известно какие решения примет Сейм до июля для улучшения ситуации.

Как сообщалось, 16 мая совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Проведение акций протеста поддерживают также Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская организация профорганизаций медперсонала. По подсчетам Минздрава, сокращение продленного нормального рабочего времени на 20 часов с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно 2,9 млн евро, в 2018 году - 15 млн евро, в 2019 году - 27 млн евро.

фото: Inga Kundziņa/LETA

Комментарии 4
А в это время:1 час назад
Министерство обороны Латвии планирует этим летом объявить конкурс на закупку военного транспорта на общую сумму около 200 млн евро.
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мамочка37 минут назад
А где же нац патриоты,рвущие на груди рубахи и размахивающие флагами со своих джипов,где протесты "хозяев" этой страны,где возмущённая нац.общественность,где в конце концов совесть нации латышский твиттер,аа-уу где вы.Вы главное не забудьте снова их выбрать и вас осчасливят военным хламом купленным за сотни миллионов евро,они осчастливят себя многомиллионными премиями,ну а мед.сёстры и прочие трудяги... вообщем спасение утопающих...
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Не Лоялен32 минуты назад
Клоуны они а не патриоты!Они думают что весь патриотизм заключается у них в том,что чем больше кто говна на русских выльет,кто им больше жизнь испортит,тот и больше патриот!Что-то реальное для страны делать,что-бы доказывать свой патриотизм,это не на формах сидя закрытых кабинетах под охранной статьи про русских печатать,а надо реально делать хоть что-то!Начать хотя-бы хоть что-то ремонтировать в стране!А они только и могут как пикеты дебильные только устраивать,да языком всякую хренотень нести)
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