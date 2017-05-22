Зарегистрированы первые пациенты с подозрением на клещевой энцефалит (2)
Общество | 22 мая 2017 года, 19:40
В Латвийском центре инфектологии (ЛЦИ) лечатся первые два в этом сезоне пациента с подозрением на клещевой энцефалит, сообщила представитель Рижской Восточной клинической больницы Айя Лиетиня.
В этом году проверено 343 клеща, укусивших людей, у 17 обнаружен энцефалит. 125 клещей сняты в людей в приемном покое ЛЦИ, остальных укушенные сняли самостоятельно.
Из ЛЦИ выписано 12 пациентов с болезнью Лайма и еще два продолжают лечение.
Первый в этом году клещ был принесен в медицинское учреждение 18 февраля.
Ну писец, дожили. Теперь за ягодами, грибами или на рыбалку нужен спец.набор :"калашников",огнемет и БОВ(боевое отравляющее вещество).
1
Ответить
Бiргманис: мы сможем продержаться 48 часов до прибытия сил НАТО?
Ответить