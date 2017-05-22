Зарегистрированы первые пациенты с подозрением на клещевой энцефалит (2)

фото

Общество | 22 мая 2017 года, 19:40

В Латвийском центре инфектологии (ЛЦИ) лечатся первые два в этом сезоне пациента с подозрением на клещевой энцефалит, сообщила представитель Рижской Восточной клинической больницы Айя Лиетиня.

В этом году проверено 343 клеща, укусивших людей, у 17 обнаружен энцефалит. 125 клещей сняты в людей в приемном покое ЛЦИ, остальных укушенные сняли самостоятельно.

Из ЛЦИ выписано 12 пациентов с болезнью Лайма и еще два продолжают лечение.

Первый в этом году клещ был принесен в медицинское учреждение 18 февраля.

Комментарии 2
GM35 минут назад
Ну писец, дожили. Теперь за ягодами, грибами или на рыбалку нужен спец.набор :"калашников",огнемет и БОВ(боевое отравляющее вещество).
Ответить
вошь58 минут назад
Бiргманис: мы сможем продержаться 48 часов до прибытия сил НАТО?
Ответить