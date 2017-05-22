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В Латвийском центре инфектологии (ЛЦИ) лечатся первые два в этом сезоне пациента с подозрением на клещевой энцефалит, сообщила представитель Рижской Восточной клинической больницы Айя Лиетиня.

В этом году проверено 343 клеща, укусивших людей, у 17 обнаружен энцефалит. 125 клещей сняты в людей в приемном покое ЛЦИ, остальных укушенные сняли самостоятельно.

Из ЛЦИ выписано 12 пациентов с болезнью Лайма и еще два продолжают лечение.

Первый в этом году клещ был принесен в медицинское учреждение 18 февраля.