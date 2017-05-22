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Политический активист Владимир Линдерман подал в Генпрокуратуру Латвии заявление с просьбой начать уголовный процесс за разжигание национальной, этнической и расовой розни в отношении депутата сейма Эдвина Шноре, который сравнил русских со "вшами". Об этом депутат сообщил радио Baltkom, а также в своем аккаунте на Facebook.

"19 мая 2017 г. в "Nacionālās apvienības avīzе" под заголовком "Цель: латышская Латвия" была опубликована статья депутата сейма Эдвина Шноре. Статья содержит следующее утверждение: "Как сказал в свое время министр общественных дел Альфред Берзиньш, если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно. Действительно, мы видим, что приехавшие во времена СССР русскоязычные, хоть и постоянно глумятся над Латвией, из нее не уезжают", - напомнил Линдерман.

По мнению активиста, уподобление людей другой национальности (в данном случае — русских) вшам, тараканам, червякам, бациллам и т. п. является типичным приемом нацистской пропаганды. Тем более, что Шноре - не маргинал с политической обочины. Он депутат парламента от Национального блока, входящего в правительство и один из самых известных в своей партии.

"Цель — подготовить массовое сознание к убийству людей другой национальности, ведь вшей и тараканов не жалко раздавить, уничтожить. Эдвин Шноре подражает одному из вождей гитлеровского режима Генриху Гиммлеру, который говорил своим подчиненным: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены" (цитируется по заключительной речи Хартли Шоукросса, главного обвинителя от Великобритании на Нюрнбергском процессе)", - указал активист.

По словам Линдермана, Эдвин Шноре тоже предлагает "избавиться от вшей", под которыми подразумеваются русские жители Латвии.

"На мой взгляд, высказывание г-на Шноре подпадает под действие 78-й статьи Уголовного закона ЛР — "Возбуждение национальной, этнической и расовой розни", а также, возможно, статьи 71.1 "Подстрекательство к геноциду", - написал активист.

Линдерман просит генеральную прокуратуру дать правовую оценку высказываниям Эдвина Шноре и начать против него уголовный процесс по указанным статьям Уголовного закона.

Напомним, как писал Mixnews, член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

В заметке депутата также отмечается, что советская оккупация оставила латвийскую экономику в руинах, с загрязненной окружающей средой и русифицированным обществом.