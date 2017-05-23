В Латвии пройдут масштабные военные маневры: население просят не беспокоиться (1)
В международных учениях Saber Strike примут участие более 2000 военных из Латвии и еще семи стран, сообщили в Министерстве обороны.
Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе будут проходить в Латвии 3-15 июня.
В них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.
Цель учений - усовершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии напоминают, что во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве - военные самолеты и вертолеты.
НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.
Фото: LETA/Rebeka Žeire