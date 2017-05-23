В Латвии пройдут масштабные военные маневры: население просят не беспокоиться (1)

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Общество | 23 мая 2017 года, 08:21

В международных учениях Saber Strike примут участие более 2000 военных из Латвии и еще семи стран, сообщили в Министерстве обороны.

Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе будут проходить в Латвии 3-15 июня.

В них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

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Цель учений - усовершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО. фото

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии напоминают, что во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве - военные самолеты и вертолеты.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.

Фото: LETA/Rebeka Žeire

Комментарии 1
Sedna8 минут назад
Не, латыши беспокоится не будут. Они будут радоваться, тем паче, что солдатня уже принесла свои извинения. Они будут громко визжать, когда Россия рядышком проведет свои учения.
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