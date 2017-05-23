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В редакцию газеты Latvijas Avīze после 9 мая поступили письма возмущенных читателей, которые обратили внимание на большое количество российских флагов и георгиевских ленточек на праздновании Дня Победы.

"Российская символика сияла отовсюду, многие полицейские не обращали на это внимания", - рассказал один из очевидцев мероприятий 9 мая в Риге.

Другой читатель прислал фотографию с депутатом Сейма от партии "Согласие" Валерием Агешиным, который гордо стоит с российским флагом во время праздничных мероприятий в Лиепае, пишет LA. Рядом с ним стоят пророссийские активисты - Валерий Кравцов, Евгений Осипов и другие "украшенные георгиевскими лентами персонажи", добавляет издание.

Сам Агешин не надел оранжево-черную ленточку - в кулуарах Сейма говорят, что лидер "Согласия" Нил Ушаков в этом году призвал однопартийцев не использовать данную символику во время публичных мероприятий, пишет LA.

Агешин, между тем, подтвердил, что фото является подлинным и было сделано 9 мая в Лиепае. Российские флаги, по его словам, присутствовали на мероприятии, так как его организовало генеральное консульство российского посольства.

"В мероприятии участвовал генеральный консул России в Лиепае Максим Райдер, именно поэтому там был российский флаг. Вел праздник депутат Лиепайской думы Роман Милославский, который одновременно возглавляет Лиепайскую русскую общину. В мероприятии участвовали самые разные люди, некоторые из них - представители организаций ветеранов, а также русской общины", - рассказал Агешин.

Напомним, в парке Узварас в Риге мероприятия Дня Победы в этом году посетили около 100 000 человек.

Фото: twitter.com/GoldbergsJ