На некоторых дорогах Латвии разрешена скорость до 100 км/ч
Общество | 23 мая 2017 года, 10:50
С 22 мая на отдельных дорогах Латвии разрешено перемещаться со скоростью 100 км/ч. Об этом сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
-на Таллинском шоссе на Саулкрастской окружной;
-на участке от Елгавкрасты до Светциемса;
-на участке Видземского шоссе от Рижской окружной до конца обновленного покрытия;
-на участке Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Икшкиле и от Ницгале до Даугавпилсской окружной;
-на участке Елгавского шоссе от границ Риги до путепровода;
-на Елгавской окружной, на отдельных участках автодороги Екабпилс - граница России;
Latvijas valsts ceļi призывает водителей выбирать скоростной режим соответственно правилам движения, состоянию дорожного покрытия и другим обстоятельствам езды.