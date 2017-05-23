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С 22 мая на отдельных дорогах Латвии разрешено перемещаться со скоростью 100 км/ч. Об этом сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

-на Таллинском шоссе на Саулкрастской окружной;

-на участке от Елгавкрасты до Светциемса;

-на участке Видземского шоссе от Рижской окружной до конца обновленного покрытия;

-на участке Даугавпилсского шоссе от Саласпилса до Икшкиле и от Ницгале до Даугавпилсской окружной;

-на участке Елгавского шоссе от границ Риги до путепровода;

-на Елгавской окружной, на отдельных участках автодороги Екабпилс - граница России;

Latvijas valsts ceļi призывает водителей выбирать скоростной режим соответственно правилам движения, состоянию дорожного покрытия и другим обстоятельствам езды.