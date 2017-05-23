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Министерство охраны среды и регионального развития предоставит Рижской думе примерно 10 000 евро как компенсацию расходов за помощь в мерах по приему и интеграции беженцев, постановило сегодня правительство.

Рижская и Юрмальская думы представили документы о фактических расходах на общую сумму 10 170 евро.

Рижская дума в 2016 году выплатила беженцам и лицам с альтернативным статусом пособия для получения образования, обеспечения минимального уровня доходов, квартирные пособия, а также оплачивала расходы кризисного центра, дневных центров и приюта на общую сумму 9 926 евро.

Юрмальская дума выплатила пособие на сумму 244 евро одной семье с альтернативным статусом, которая поселилась в городе.