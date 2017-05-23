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Сегодня, 23 мая, для движения транспорта была закрыта набережная 11 ноября в Риге, сообщает Госполиция.

Стражи порядка получили сигнал, что на зеленой зоне рядом с проезжей частью оставлен подозрительный предмет, напоминающий бочку.

Согласно правилам, на место прибыло контртеррористическое подразделение "Омега", которое, проведя проверку предмета, выяснило, что он не представляет опасности.

Полиция выражает благодарность жителям, проявившим бдительность и сообщившим о подозрительном предмете.

Движение по набережной восстановлено.