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За последние пять лет расходы на пособия по болезни, безработице, материнству и отцовству и на родительские пособия удвоились. По подсчетам Министерства благосостояния, в ближайшие годы они продолжат расти, поэтому будут изыскиваться решения для ограничения возможностей злонамеренного использования системы социального страхования, пишет Latvijas avize.

Одна из схем, используемых для получения в рамках закона благ из социального бюджета, такова: человек работает один день и затем получает пособие по болезни чуть ли не семь месяцев.

По данным Госагентства соцстрахования, в прошлом году среднее число получателей пособия по безработице в месяц было на 8700 больше, чем пять лет назад. Средний размер пособия тоже увеличился с 159,6 евро в месяц в 2012 году до 247,4 евро в 2016.

Аналогична и ситуация с получателями пособия по болезни - за последние пять лет число его получателей увеличилось на четверть - до 15 тыс. человек в месяц в 2016 году.

Резко - на 334,7 евро увеличился и средний размер пособия по болезни.