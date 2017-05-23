Общество |

Депутаты Рижской думы сегодня одобрили запрет на игорные залы в историческом центре столицы. Теперь юридическое управление думы приступит к подготовке решений об отказе коммерсантам в размещении игорных залов на этой территории. Проект решения о запрете будет подготовлен в отношении 41 игорного зала.

Как сообщалось, думский комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции вчера одобрил запрет на размещение игорных залов в историческом центре Риги, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

Комитет единогласно поддержал проект постановления Рижской думы о действиях самоуправления, направленных на выполнение частного определения Верховного суда от 24 февраля 2017 года по делу о выдаче разрешения на открытие игорного зала в Риге и на упорядочение исторического центра Риги и его охраняемых территорий в соответствии с требованиями правил самоуправления.

Частным определением суда юридическому управлению Рижской думы поручено подготовить проекты постановлений думы об отмене выданных разрешений на открытие игорных залов и организацию азартных игр в историческом центре Риги и его охраняемых территориях, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

Как подчеркнул председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Дайнис Турлайс, Рижская дума в течение двух созывов подряд не выдала ни одного разрешения на оборудование игорного зала не только в историческом центре Риги, но и на всей административной территории столицы.

Турлайс рассказал, что решением думы юридическому управлению поручено подготовить проекты решений по каждому конкретному игорному залу в историческом центре Риги. Эти решения предусматривают отказ от места.

После того, как самоуправление примет решение об отказе от места конкретному игорному залу, у предприятия будет еще пять лет, чтобы завершить бизнес в этом месте.